內地客來港交所不「打鑼」改「打卡」　港股3年市值蒸發近5億美元

恒生銀行（0011）行政總裁辦公室高級顧問、總商會前總裁梁兆基，今日（27）在香港發展論壇主辦的研討會上指，港股過去3年市值蒸發近5萬億美元，幾乎流失了整個印度市場市值，內地同胞來港交所交易廣場，不「打鑼」改「打卡」。



其直言，本港需力谷貿易金融業，方能發揮「倍數效應」，而當下的一大發展出路，則是發展財富管理業務，中國的儲蓄率全球最高，但內地財富規模只有10萬億，本港就有3萬億，港若幫助祖國發展財富管理，則潛力巨大。

港股過去3年市值蒸發近5萬億美元 近乎等同整個印度股市

梁兆基表示，其在內地社交媒體小紅書上發現，在港交所交易廣場，內地客現在來不是來「打鑼」，而是來「打卡」。他表示，過往3年，港股市值蒸發近5萬億美元，幾乎流失了整個印度市場的市值，總市值也被印度超越。儘管受全球利率上升、中國經濟放慢、地緣政治三大因素影響，但同期恒指跌幅高達40%，美股上升了28%，印股上升50%，同樣面對這些壓力的上海，跌幅之傷不足本港。

夜繽紛旅遊業助力有限 惟貿易金融可發揮倍數效應

他坦言，香港作為國際金融中心，公司來港是以集資為目的，並非掛牌擺樣子，因此貿易和金融是香港發展的必爭產業。他直言，香港此前受惠於地產，但作為「彈丸之地」，貿易和金融方有「倍數效應」，可以憑藉一城之力，收穫翻倍的利潤。

梁兆基引用官方GDP中的產業佔比，貿易與金融產業貢獻佔比逾4成，而旅遊業佔比只有1%，他直言不諱稱，「夜繽紛做上天花板，也只是1%的佔比」，旅遊業不具備放大的經濟效應。香港在內地經濟未騰飛前，曾一度包攬全國大部分的貿易金融生意，但絕不可能做到全國的旅遊生意。

本港新機遇為財富管理業務

因此談及當下出路，梁兆基指出，香港的下一個機遇是財富管理業務，現下本港銀行已經以財富管理為主要業務，而非借貸。目前全球有120萬億元資產管理市場，內地市場只有10萬億元，而香港就有3萬億元。如果香港能夠幫祖國資產管理，相信機遇極大。且中國儲蓄率全球最高，潛力更勁，當下規模仍有發展空間。而資產管理方面，還需關注的兩大關鍵因素，則為AI技術的發展以及ESG政策。