恒指半日升100點 工行、農行彈3% 理想汽車揚5%｜持續更新
撰文：黃文琪
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市場開始押注美國共和黨在11月總統選舉中勝出，債市定價出現急速變化，債息攀升拖累美股於下半年首個交易日先升後回。港股七一假後下半年開局低開近50點。
【12：00】
恒生指數半日升100點，報17819點，成交686億元。科指跌0.1%，報3549點。
ATM個別發展，騰訊 （0700） 逆市跌近1%，蔚小理升2%至5%。
中石油 （0857） 、中海油 （0883） 升4%，中資金融股向上，平保 （2318） 升3%、工行 （1398） 升3%，農行 （1288） 升近4%。
11:22 港股升41點
港股升41點，報17760點，科指跌0.6%，報3532點。
中資金融股造好，內險股平保 （2318） 升逾2%，國壽 （2628） 升近2%。
蔚來 （9866）、小鵬汽車 （9868）升近2%，理想汽車 （2015） 升近5%。
10:09 港股轉升
恒指升251點，開報17970點，科指升0.98%，報3589點。
三桶油造好，中石油 （0857） 升近4%，中海油 （0883） 升逾3%，中石化 （0386） 升逾1%。
嘀嗒出行 （2559） 上市翌日，股價逆市再跌23%，低見3.53元，創上市新低。
信義光能 （0968） 裂口低開近13%後，最新跌幅收窄至3%，報3.79元。
9:20 恒指低開49點
恒指低開49點，開報17669點，成交47億元，科指跌0.5%，報3538點。
ATM個別發展，阿里巴巴 （9988） 跌1%，騰訊 （0700） 跌逾1%，美團 （3690） 升0.3%，吉利 （0175） 績後升逾4%，理想汽車 （2015） 升逾6%。