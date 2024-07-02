碧桂園6月銷售額按年大插73%　合同銷售建築面積同挫80%

撰文：劉凱欣
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碧桂園(2007)公布，6月歸屬公司股東權益的合同銷售金額約43億元人民幣，按年大跌73.13%。

期內，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約40萬平方米，按年減少80.3%。

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