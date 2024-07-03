滬深股市低收　上證續處3000點樓下　港股最新升189點｜持續更新

美國股市在今年下半年續保持強勢，其中反映科技股走勢的納指於周二（2日）首次以18000點以上收市，報18028點，升149點或0.84%，標普指數升33點或0.62%，報5509點，創收市新高，道指升162點，報39331點。亞太區股方面，日股於今日（3日）早段升約200點，韓股則近乎無升跌。匯市方面，美元兌英鎊及歐元轉弱，兌日圓則輕微上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金每盎司報2,340.4美元，升0.3%，紐約期油升0.21%。



【15:10】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報2982點，跌14點，深成指數收市報8760點，跌52點，滬深300指數收市報3483點，跌8點，創業板指數收市報1660點，跌4點。

港股方面，恒指最新報17958點，升189點。

【13:41】港股升幅午後收窄

港股升幅午後收窄，恒指最新報17933點，升164點，國指升65點，報6439點，科指升76點，報3615點。

理想汽車（2015）升5.7%。中海外（0688）﹑金沙（1928）及京東健康（6618）均升逾4%。

【12:22】港股曾收復萬八點

港股今早升幅持續擴大，更一度收復18000點大關，半日升209點。恒指中午收市報17978點，升209點，國指升77點，報6452點，科指升88點，報3627點，成交額為654億元。

科技股上揚，阿里（9988）及美團（3690）均升2.9%，京東（9618）升2.6%，小米（1810）升2%，騰訊（0700）升1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%，友邦（1299）升1.2%，港交所（0388）升0.6%，平保（2318）升0.8%。

消費股方面，海底撈（6862）升2%，蒙牛（2319）升4.6%，安踏（2020）升0.3%。

汽車股方面，蔚來（9866）升4.5%，小鵬（9868）升2%，理想汽車（2015）升5.1%，零跑汽車（9863）跌1.2%。

內房股攀升，龍湖（0960）升3.6%，中海外（0688）升5%，潤地（1109）升4.2%，雅居樂（3383）升9.4%。

【09:48】恒指升幅擴至逾百點

港股升幅擴大，恒指最新報17888點，升119點，國指升31點，報6406點，科指升31點，報3570點。

內房股上揚，中海外（0688）升3.8%，潤地（1109）升2.4%。

理想汽車（2015）升3%。

國壽（2628）升2.3%。

【09:25】港股高開72點

恒指最新報17841點，高開72點，國指最新報6394點，高開19點，科指最新報3564點，高開25點。

阿里（9988）公布上季斥58億美元回購，今早高開1.7%，報71.65元。騰訊（0700）低開0.7%，美團（3690）高開1.9%，小米（1810）平開。

汽車股方面，吉利（0175）高開1.5%，比亞迪（1211）低開不足0.1%，蔚來（9866）高開2.3%，小鵬（9868）低開0.3%。

消費股方面，潤啤（0291）高開0.2%，青島（0168）低開不足0.1%，海底撈（6862）高開1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%，友邦（1299）高開1%，平保（2318）平開，港交所（0388）高開1%。

內銀股方面，建行（0939）高開0.7%，工行（1398）高開0.2%，中行（3988）高開0.5%。