美股｜道指收市跌23點　納指漲0.88%與標指再創新高

美國獨立日假期前夕，美股周三（7月3日）只有半日市，道指收市跌23點；納指及標指則再創新高。



道指收市報39,308.00點，跌23.85點或0.06%；納指報18,188.30點，升159.54點或0.88%；標普500指數收報5,537.02點，升28.01點或0.51%。

Tesla再漲6.54% Nvidia反彈4.57%

Tesla股價繼前一日升10.20%後，周三再漲6.54%， 每股收報246.39美元。

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia在前一天下跌後反彈，收市升4.57%，每股收報128.28美元。Amazon則走弱，收盤下跌1.21%。

媒體巨頭派拉蒙環球（Paramount Global）股價上漲6.90%。

6月ISM非製造業指數低預期

數據方面，美國供應管理協會（ISM）6月非製造業採購經理指數跌至48.8，是今年第2次跌穿50，遠低過市場預期的52.8，反映服務業萎縮。

美國首次申領失業救濟人數，按周增加4,000至23.8萬人，多於市場預期的23.5萬人。

美國6月ADP私人企業職位增加15萬個，為4個月來最低，少於市場預期的16.5萬個。