港股高開101點收復萬八關　車股炒上　小鵬飆近8%｜持續更新

周四（4日）為美國國慶，金融市場會在當日休市。假期前夕美國股市走勢個別，其中反映科技股走勢的納指再創收市新高，報18188點，升159點或0.9%，標普指數升28點，報5537點，道指則低收報39308點，跌23點。

亞太區股市方面，日股於今日（4日）早段升逾百點，韓股升0.86%。匯市方面，美元兌日圓等多種貨幣偏軟，其中兌日圓貶0.22%。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油跌0.38%，紐約期金跌0.11%。



【09:25】

恒指最新報18079點，高開101點，國指最新報6486點，高開30點，科指最新報3692點，高開65點。

陸控（6623）獲大股東平保（2318）提要約，惟後者明言無意私有化陸控。陸控今早低開4.1%，平保高開0.4%。

科技股方面，騰訊（0700）高開2%，阿里（9988）高開1.7%，美團（3690）高開2.4%，小米（1810）高開1.5%，京東（9618）高開1.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開2%，小鵬（9868）高開7.8%，蔚來（9866）高開6.1%，比亞迪（1211）高開0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，友邦（1299）高開1.6%，港交所（0388）高開1%。

資源股方面，中海油（0883）高開0.2%，中石油（0857）低開0.1%，神華（1088）高開0.8%。

內房股方面，中海外（0688）高開0.6%，潤地（1109）平開，雅居樂（3383）低開1.8%。