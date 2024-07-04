積金評級指6月MPF人均回報2000元　上半年賺1.25萬元

強積金研究機構積金評級指出，上月強積金投資回報約0.76%，投資收益約93億元，即475萬名強積金成員平均錄得2,000元回報。



第2季回報約2.62%，累計投資收益約311億元，每位成員平均收益約6,500元。上半年回報約5.16%，累計投資收益596億元，人均收益約12,500元。

美股基金上半年回報率達13.65%

各類基金表現中，美國股票基金以13.65%的回報率位居上半年表現榜首，而且有5個月的單月回報皆高踞前3名；並創下強積金推出以來該基金類別中第4高回報。

日本股票基金上半年回報亦達13.41%，而亞洲股票基金及環球股票基金亦分別錄得10.7%及10.15%的回報；至於中港股票基金回報則有4.34%。相反，環球債券基金表現遜色，半年虧損3.14%；人民幣及港元貨幣市場基金亦要「見紅」，虧損0.18%。

MPF總資產達1.227萬億元

積金評級預料強積金總資產將達約1.227萬億元歷史新高。計入投資收益及強積金供款後，475萬及強積金成員平均賬戶結餘約25.81萬元，較5月底增加2,800元，較去年底增加18,100元。

積金評級主席叢川普指出，強積金迎來 2019 年以來最好的上半年開局，並預計強積金總資產將創歷史新高。他又指出﹕「美國股市回報領先所有市場。標準普爾 500 指數在過去一年多沒有出現超過 2% 的拋售，這數據顯示，儘管通脹、利率和地緣政治緊張局勢持續存在，但正回報可能會持續下去。然而，積金評級提醒，投資永遠存在不確定性，而這些不確定性只能通過定期儲蓄、多元化投資和專注長線投資來緩解。」