陳茂波指港經濟發展勢頭良好　籲開拓新賽道增優勢及吸引力

財政司司長陳茂波表示，香港經濟受內外因素影響，外圍因素主要是地緣政治和高息環境。美國聯儲局下半年會否減息仍屬未知之數，但市場預期息口已到頂，亦期待減息，相信若能減息一、兩次，市場氣氛將會大幅好轉。他又表示會在8月時，決定會否調整全年經濟增長預測。



陳茂波接受《商台》訪問時指出，本港經濟發展勢頭良好，但香港作為細小型經濟體，容易受外圍形勢影響。他又指出各行業都要轉型，應對大環境和趨勢，提升服務及競爭力。下半年本港將舉辦各項盛事，而10至12月是傳統旺季，較多內地及海外訪客來港，預料能帶旺人氣及財氣。

陳茂波表示，國際金融中心的地位對香港及國家同樣重要，一方面本港需要有內地政策支持，例如在互聯互通下，外國投資者可透過香港投資內地市場；另一方面，若能吸引內地資金投資香港市場，亦有助大幅提升市場流動性及港股估值。

陳茂波指出香港金融市場非常深及廣闊。（歐嘉樂攝）

他承認外界一些不準確的言論，的確影響部分人對香港的視覺，但一定要保持頭腦清晰、看清形勢。香港金融市場非常深和廣闊，無論大型上市集資，抑或第二、三輪籌融資，都能在港較快順利完成，可說是亞洲區內首屈一指。即使外界對港有各種不利言論，港股仍錄得資金淨流入。本港首要做好與大灣區其他城市的「跨境理財通」，之後再將成果複製到內地其他城市，以開創更多空間，形容這方面的發展潛力巨大。

稱企業要開拓中東及東南亞市場

他重申，本港鞏固歐美傳統市場的同時，亦要開拓中東及東南亞等新市場。除了要做好股市及債市等傳統優勢行業，亦要同步開拓新賽道，例如綠色可持續金融及離岸人民幣業務等，以加強優勢及吸引力。