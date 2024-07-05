港股高開7點　懶理歐盟加徵臨時關稅　車股走勢穩定｜持續更新

周四（4日）為美國國慶，美國金融市場休市。亞太區股市今日（5日）早段走勢個別，其中日本股市跌約40點，韓國股市則升25點。匯市方面，美元偏弱，其中兌日圓跌穿161水平。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升0.17%，紐約期金則跌0.07%。



【09:25】港股高開7點

恒指最新報18035點，高開7點，國指最新報6473點，高開2點，科指最新報3649點，高開不足1點。

歐盟今日起對內地電動車加徵臨時關稅，比亞迪（1211）低開0.2%，吉利（0175）平開，小鵬（9868）高開0.3%，蔚來（9866）平開，理想汽車（2015）高開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開不足0.1%，騰訊（0700）高開0.6%，美團（3690）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%，友邦（1299）低開0.8%，港交所（0388）低開0.2%。

地產股方面，長實（1113）平開﹑新地（0016）高開不足0.1%，新世界（0017）平開。

公用受方面，長建（1038）高開0.7%，中電（0002）平開。