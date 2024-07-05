倫交所報告指上半年亞太區IPO集資額141億美元　按年大減近64%

倫敦證券交易所發表最新報告，今年上半年亞太地區（不包括日本）投資銀行費用約93億元（美元‧下同)，按年跌25%，為2016年以來上半年最低。至於新股招股金額為141億元，為15年來最低，按年跌63.7%，數量則減少21.4%。



根據倫交所發布「亞太地區（不包括日本）上半年投資銀行費用報告」，今年上半年亞太地區（不包括日本）投資銀行費用約為93億元，按年跌25%，為2016年以來的上半年最低。有關費用佔上半年總費用16%月，美洲及歐洲則分別佔55%及24%。

股權資本市場（ECM）承銷費達16億元，下降52%，為2013年以來最低。債務資本市場費用55億元，跌5%；銀團貸款費用降至12億元，跌幅為39%。完成的併購交易諮詢費按年跌28%至9.64億元。

上半年ECM總收益按年跌30%

在今年第二季亞太地區（不包括日本）的股票及相關發行經歷緩慢開局後，按季增長34.9%，籌集資金474億元。上半年ECM總收益為826億元，按年跌30%，為2012年上半年以來最低。印度佔該地區ECM收益的36%，內地﹑韓國及澳洲，分別佔32.2%﹑9.8%及9.7%。

IPO方面，今年上半年亞太區總額佔全球IPO總額的28.7%。其中內地IPO集額為58億元，按年跌81.7%。