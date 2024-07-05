積金局指滙豐違返監管規定　罰款2400萬元　譴責前負責人員

積金局向強積金主事中介人香港上海滙豐銀行有限公司（滙豐）作出譴責及罰款2,400萬元。積金局亦譴責葉士奇，及命令葉士奇由2024年7月5日至2026年1月4日的18個月期間，喪失主事中介人負責人員資格。



滙豐在2020年4月至2021年2月期間，推行一個轉介項目（該項目），招募沒有註冊中介人資格的人力資源機構或招聘公司作為介紹人，向滙豐推薦潛在的強積金企業客戶。若獲推薦的客戶、介紹人自己及／或其附屬公司參與滙豐的強積金計劃（滙豐的計劃）、向滙豐的計劃作強積金供款及／或將強積金轉移至滙豐的計劃，該介紹人便可從滙豐獲得轉介費。

積金局認為滙豐就該項目沒有遵守以下《強制性公積金計劃條例》（第485章）（《強積金條例》）及《註冊中介人操守要求指引》的操守要求，即向介紹人提供優待，以促使客戶參與滙豐的計劃、向滙豐的計劃作供款及／或將任何強積金轉移至滙豐的計劃，以及沒有充足的管控措施及程序，以確保滙豐及其附屬中介人遵守《強積金條例》第4A部的規定，包括確保只會用註冊中介人代表其進行受規管活動。

滙豐的缺失可歸因於葉士奇作為負責人員疏忽

葉士奇是滙豐的前負責人員，負責監督批核及執行該項目直至2020年11月，但葉士奇卻沒有識別不遵從相關操守要求的風險，包括提供優待的規範，及不可用未經註冊的人士進行受規管活動。積金局認為滙豐的缺失，可歸因於葉士奇作為負責人員的疏忽所引致。

滙豐全力配合積金局調查

滙豐發言人表示：｢我們接受強制性公積金計劃管理局紀律行動的結果。在發現採用中介人推薦營銷的問題後，我們全力配合積金局的調查，馬上糾正有關安排，並實施優化的監察措施。我們非常重視遵守適用法規的責任，並樂見問題得以解決。｣