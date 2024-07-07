性質價比之王競賽　長消費者威風｜陳仕娜

新聞日日吹捧新開通的「深中通道」，北上廣深中消費已成為普通的「日常」。一班朋友幾周前相約到深圳小休兩天，這次住的酒店座落在離市區約45分鐘車程的山上，晚上十點團友們肚子餓了，用美團叫宵夜，另加某知名茶飲店的雪糕和水果茶。當時窗外大雨滂沱、雷電交加，看着騎車兵團的實時進程，真是令人嘆為觀止、嘖嘖稱讚。



潮州打冷店的鹵水和炒物，一秒不差，熱辣辣送抵酒店大堂。騎車小哥渾身是水，外賣包卻滴水不沾。茶飲店的騎兵稍稍遲了三分鐘，饕客們見到眼前一杯杯保持完美狀態的雪糕時，個個都目定口呆，更意想不到的是，美團秒退三元人民幣到帳，以示遲了三分鐘的罰款。這無疑是把顧客當作上帝來寵。

美團

北上廣深消費體驗令人賞心悅目

網上約車的經驗也相當怡人，即使短短十幾元的車程，也能瞬間約到一部豪華七人車，還附送幾枝樽裝水。這些「性價比之王」的操作，可謂完勝。當然，整個旅程中的最大敗筆是老化的酒店，設施崩壞，餐廳凋零，人氣不足，大而無當。這是經營企業的深層次問題，又另當別論了。

北上廣深最教人心花怒放的，就是平、正、快，而且花樣甚多，加上服務員年輕俊俏，整個體驗是賞心悅目。消費力下沉，令商鋪扭盡六𡈼，爭搶市場份額。以咖啡店為例，鬥價錢平，磨最香的咖啡粉，拼上佳的沖製手法，搶推新品的頻密度，爭個你死我活，目的是搶佔消費者眼中的「性價比之王」。

此前，上海一家精品咖啡店發生店員向顧客怒潑咖啡粉事件，反映市場競爭愈趨白熱化，以客為尊奉作圭臬，直接吹漲了消費者的囂張氣焰，動輒就可給差評和投訴，自以為付錢者稱王。九元九的咖啡，外加快靚正的服務質素，還有僅售三元「白飯任裝、海帶湯和泡菜任食」的所謂「窮鬼套餐」，似乎沒有最低價，只有更便宜。

同日另一Manner咖啡分店，一女店員（長髮戴鴨舌帽者）與顧客發生爭執，最後女職員更向對方潑咖啡粉。（微博截圖）

女店員向女顧客面部潑灑咖啡粉。（影片截圖）

女店員向女顧客面部潑灑咖啡粉。（影片截圖）

前線員工與顧客衝突漸增

鬥平鬥快滿足了消費者的胃口，跑在最前線的員工卻首當其衝，受氣受罪，皆因上頭誇下海口，使命達成乃理所應當，稍有差池就被客人噴得一臉屁。所以，員工與顧客失控互罵、怒灑咖啡粉，甚至撕打洩憤，開始屢見不鮮。性價比之王競賽原本是美事一樁，一不小心淪為惡性競爭，員工在高壓煲𥚃爆炸，並非好事。遙想那家深山𥚃的酒店，原來良辰美景堪比瑞士，殊不知軟件躺平，淪為空中樓閣，哀哉。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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