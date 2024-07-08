港股失守牛熊分界線　上演17500點保衛戰｜持續更新

美國股市於上周五（5日）高收，三大指數均上揚，其中標普指數及反映科技股走勢的納指分別升0.54%及0.9%，道指升0.17%。亞太區股市方面，日股及韓股於今日（8日）早後分別跌0.11%及0.2%。匯市方面，美元兌歐元及英鎊轉強，兌日圓仍處於160附近。



【13:12】港股失守牛熊分界線

港股失守牛熊分界線17515點，曾低見17509點，恒指最新報17513點，跌286點，國指跌102點，報6279點，科指跌42點，報3554點。

【12:47】港股半日跌238點

港股表現疲弱，更一度低見17530點，與250天平均線17515點相距15點，惟半日收市時仍可以力守此關。恒指收市報17561點，跌238點，國指跌83點，報6299點，科指跌25點，報3571點，成交額為467.7億元。

航運股受壓，東方海外（0316）挫5.8%，海豐（1308）跌4.3%，太平洋航運（2343）跌5.2%。

內需及消費股亦受壓，農夫山泉（9633）跌4.4%，潤啤（0291）跌3.1%，百威亞太（1876）跌1.8%，海底撈（6862）跌2.6%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%，友邦（1299）跌1.6%，港交所（0388）跌1.6%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.7%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）跌1.5%，小米（1810）跌0.2%，京東（9618）逆市升0.4%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌3.5%，蔚來（9866）跌5.4%。

【10:45】港股曾低見17530點

港股跌勢再次加劇，曾低見17530點，與250天線17515點相距15點。恒指最新報17545點，跌254點，國指跌90點，報6291點，科指跌29點，報3567點。

內需股表現疲弱，農夫山泉（9633）跌5.1%，潤啤（0291）跌2.9%。

藥明系亦受壓，藥明生物（2269）跌3.7%，藥明康德（2359）跌3.4%。

內房股亦處弱勢，龍湖（0960）跌3.6%。

【09:53】港股跌幅擴大至170點

港股今早走勢反覆，跌幅曾收窄至不足百點，其後再度擴大。恒指最新報17626點，跌172點，國指跌61點，報6320點，科指跌不足1點，報3596點。

東方海外（0316）挫8.6%，為目前跌幅最大成份股。同業海豐國際（1308）跌3.3%。

內需及消費股疲弱，農夫山泉（9633）跌3.3%，百威（1876）跌2.7%。

【09:25】港股低開131點

恒指最新報17667點，低開131點，國指最新報6320點，低開61點，科指最新報3589點，低開7點。

阿里（9988）低開1.2%，騰訊（0700）高開0.5%，美團（3690）低開0.3%，小米（1810）平開。

金融股方面，滙豐（0005）平開，友邦（1299）低開1%，港交所（0388）低開0.3%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升不足0.1%，小鵬（9868）升0.3%，蔚來（9866）低開4.6%。

內房股方面，龍湖（0960）低開0.4%，中海外（0688）高開0.9%。