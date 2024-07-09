港股低開43點再失17500點　ATM向下　友邦高開1.6%｜持續更新

科技股繼續上揚，帶領納指於周一（8日）再創歷史新高，收市報18402點，升49點，標普指數收市報5572點，升5點，道指收市報39344點，跌31點。亞太區股市方面，日股於今日（9日）早段升逾200點或0.6%，韓股升0.22%。匯市方面，美元兌歐元及英鎊均輕微轉弱。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金升0.22%，紐約期油跌0.07%。



【09:25】港股低開43點

恒指最新報17481點，低開43點，國指最新報6261點，低開23點，科指最新報3562點，低開3點。

快手（1024）下月起進行60億元回購，今早高開0.4%，最新報45.95元。其他科技股方面，阿里（9988）低開0.8%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）低開1.5%，京東（9618）低開0.4%。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開0.2%，蔚來（9866）低0.7%，小鵬（9868）低開1%，理想汽車（2015）開%。

內需及消費股方面，農夫山泉（9633）高開0.2%，海底撈（6862）低開0.2%，潤啤（0291）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.1%，友邦（1299）高開1.6%，港交所（0388）低開0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）低開1.1%，潤地（1109）低開0.9%，中海外（0688）平開。 。