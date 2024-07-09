港股午後轉升重上17500點　手機設備股舜宇飆7.5%｜持續更新

科技股繼續上揚，帶領納指於周一（8日）再創歷史新高，收市報18402點，升49點，標普指數收市報5572點，升5點，道指收市報39344點，跌31點。亞太區股市方面，日股於今日（9日）早段升逾200點或0.6%，韓股升0.22%。匯市方面，美元兌歐元及英鎊均輕微轉弱。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金升0.22%，紐約期油跌0.07%。



【14:15】港股午後轉升

港股午後走勢逆轉，恒指最新報17572點，升48點，國指升16點，報6301點，科指升44點，報3611點。

舜宇（2382）升7.5%，比亞迪電子（0285）升6.7%，聯想（0992）升4%木1

中芯（0981）升4.4%。

阿里（9988）升1.5%。

【12:29】港股半日跌80點

港股續於處於弱勢，今日再次跌穿牛熊分界線17509點。恒指半日跌80點，報17443點，國指跌36點，報6247點，科指逆市升3點，報3570點，成交額為488.9億元。

雖然大市向下，但是手機設備股卻逆市上揚，比亞迪電子（0285）升4.5%，舜宇（2382）升3.6%，瑞聲（2018）升0.5%，高偉電子（1415）升4.8%，信利國際（0732）升1%。

車股表現疲弱，蔚來（9866）及小鵬（9868）均跌3.2%，理想汽車（2015）跌0.4%，零跑汽車（9863）升0.7%。

科技股方面，阿里（9988）升0.2%，美團（3690）跌2.6%，騰訊（0700）跌0.2%，小米（1810）跌1.1%，京東（1810）跌1.2%。

消費股方面，康師傅（0322）跌3.8%，蒙牛（2319）跌2.5%，安踏（2020）跌2%，海底撈（6862）逆市升0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.8%，友邦（1299）升0.5%，港交所（0388）跌0.6%。

【11:29】港股走勢反覆

港股走勢繼續反覆，恒指最新報17440點，跌84點，國指跌37點，報6247點，科指升3點，報3570點。

康師傅（0322）跌4.1%，國藥（1099）跌4%，蒙牛（2319）跌3.2%，安踏（2020）跌3%，李寧（2331）跌3%。

【10:03】恒指低位徘徊

港股於低位徘徊，恒指最新報17469點，跌54點，國指跌35點，報6249點，科指最新報3556點，跌9點。

美團（3690）跌3%。

體育用品股方面，安踏（2020）跌2.9%，李寧（2331）跌2.7%，特步（1368）跌0.7%。

【09:25】港股低開43點

恒指最新報17481點，低開43點，國指最新報6261點，低開23點，科指最新報3562點，低開3點。

快手（1024）下月起進行60億元回購，今早高開0.4%，最新報45.95元。其他科技股方面，阿里（9988）低開0.8%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）低開1.5%，京東（9618）低開0.4%。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開0.2%，蔚來（9866）低0.7%，小鵬（9868）低開1%，理想汽車（2015）開%。

內需及消費股方面，農夫山泉（9633）高開0.2%，海底撈（6862）低開0.2%，潤啤（0291）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.1%，友邦（1299）高開1.6%，港交所（0388）低開0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）低開1.1%，潤地（1109）低開0.9%，中海外（0688）平開。 。