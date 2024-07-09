花旗上調恒指年底目標價至20500　A股獲看高一線　首推呢隻股！

花旗發表下半年中港股市展望。花旗中國股票策略師劉顯達表示，由於中國電力消費增長加快，該行將年底恒指目標價上調至20,500點，較去年底的19,800點，增長3.5%，並料明年上半年恒指目標價為22,000點。



A股獲看好 首推拼多多

板塊方面，劉顯達指，2023年看好A股市場，但今年反之，認為H股市場更具潛力。他解釋，美聯儲減息步伐又將至，H股對減息更為敏感，故料H股獲利會較A股更多。

個股方面，劉顯達最為看好拼多多（美：PDD）。他表示，拼多多具備提高國內市場貨幣化能力，其子公司Temu於跨境業務方面亦取得顯著成果，故此看高一線。其餘則為ASMPT（0522） 、創科實業（0669） 、中國鋁業（2600） 、比亞迪（1211）、美高梅中國（2282） 及李寧（2331）。

花旗發表下半年中港股市展望。

三中全會料有八大催化劑

至於中國市場，花旗維持全年中國GDP増長預測為5%。,他認為需求低迷的情況下，CPI保持疲軟，但看好將受益於出口增長和大宗商品價格上漲的股票，並預期三中全會成催化劑。

劉顯達預計，三中全會將帶來八個催化劑。包括結構性改革、跨境貿易發展、國有企業改革、放寬房地產、解決產能過剩、應對人口老齡化、消費復甦及鼓勵私營企業，屆時將為下半年中國股票帶來利好消息。

而中國出口在下半年將有改善，受惠於新興市場和全球南部的新機遇，再加上「新三樣」產品積極出口，料貿易壁壘和新關稅對中國出口市場的影響見底，中國出口競爭力回升。花旗看好工業股、自動化及機械股和電網設備股，且中國企業有競爭力，全球市場需求將帶動此類板塊，避免疲弱風險。