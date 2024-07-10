百度等7藍籌股成份揚逾3% 港股升幅擴大至165點｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會，其言論觸發外界對9月當局減息機會升溫。納指於周二（9日）延續升勢，收市報18430點，升26點，標普指數收市報5576點，升4點，道指收市報39291點，跌52點。亞太區股市方面，日股於今日（10日）跌24點，韓股跌0.2%。
【10:02】恒指升幅擴大至165點
港股升幅擴大，恒指升165點，最新報17688點，國指最新報6341點，升65點，科指升62點，報3663點。
目前有7隻成份股升幅逾3%，百度（9888）升10%，農夫山泉（9633）升7%，中升（0881）升3.9%，美團（3690）升3.2%，京東（9618）升3%。
【09:25】港股高開90點
恒指最新報17613點，高開90點，國指高開36點，報6311點，科指最新報3639點，高開38點。
阿里（9988）高開1.7%，騰訊（0700）高開1.1%，美團（3690）高開1.3%，百度（9888）高開7.8%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%，友邦（1299）高開1.8%。
汽車股方面，蔚來（9866）平開，小鵬（9868）高開0.6%。