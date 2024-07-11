港股升幅午後擴大至近300點　地產股獲追捧　新地升3%｜持續更新

美國股市續上揚，三大指數於周三（10日）高收，道指升429點，報39721點，標普指數及納指再創新高，納指收市報18645點，升216點。亞太區股市方面，日股今日（11日）早段升逾300點，升穿42000點，韓股升22點。商品市場方面，紐約期油升0.7%，紐約期金接近無升跌。



【13:43】港股升幅午後擴大

港股升幅在午後擴大，最新報17770點，升299點，國指升98點，報6349點，科指升84點，報3684點。

地產股上揚，新地（0016）升3.1%，新世界（0017）升4.4%，長實（1113）升1.5%。

【12:27】港股半日升逾200點

港股半日升逾200點，恒指中午收市報17740點，升268點，國指升90點，報6341點，科指升73點，報3673點，成交額為540億元。

汽車股上揚，比亞迪（1211）升1.5%，蔚來（9866）升5.1%，理想汽車（2015）升6.8%，中午收市報82.35元，小鵬（9868）升10.3%。

科技股方面，阿里（9988）升2.5%，騰訊（0700）升1.6%，美團（3690）升1%，小米（1810）升2.6%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升3.1%，潤啤（0291）升4.6%，蒙牛（2319）升3.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.9%﹑友邦（1299）升3.7%﹑港交所（0388）升1.8%。

【11:21】港股維持逾200點升幅

港股維持逾200點升幅，恒指最新報17721點，升249點，國指升84點，報6335點，科指升65點，報3665點。

理想汽車（2015）升5.7%，舜宇（2382）升3.9%。

【09:59】港股升幅擴至248點

港股升幅擴大，恒指最新報17720點，升248點，國指升85點，報6336點，科指升59點，報3659點。

理想汽車（2015）升3.9%，友邦（1299）升3.4%，國壽（2628）升3.1%。

【09:27】港股高開157點

恒指最新報17629點，高開157點，國指最新6303點，高開52點，科指高開37點，報3637點。

金融股方面，滙豐（0005）高開1%，友邦（1299）高開1.9%，港交所（0388）高開1.4%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.2%，騰訊（0700）高開0.5%，美團（3690）高開0.8%，小米（1810）高開0.7%。

汽車股方面，小鵬（9868）高開5.4%，蔚來（9866）高開2.3%，理想汽車（2015）高開4.4%。

內房股方面，龍湖（0960）高開1.7%，中海外（0688）高開0.9%，潤地（1109）高開1.2%。