長建赴英上市？ 公司稱不時考慮為股東增值 第二上市屬方案之一
撰文：張偉倫
出版：更新：
就傳媒查詢有消息指, 長江基建（1038）擬在英國上市。公司回應指出不時考慮及研究不同的方案冀為股東增值，其中一個方案有可能涉及在海外證券交易所進行第二及額外上市, 這些方案均與資金之流動無關，亦未確定會否進行。
稱若額外上市可提升公司形象
公司指出不時考慮及評估不同的策略性機遇，為股東創造最大價值。目前正在考慮的機遇之一，是在不進行任何集資的情況下，將公司股份在海外證券交易所（例如倫敦證券交易所）進行潛在第二及額外上市。潛在第二及額外上市可讓公司身處不同地域的股東 受惠，同時有助提升公司形象，並提供更廣闊的市場進行公司股份交易。目前尚未就是否進行上述有關上市作出任何最終決定。
根據資料, 目前有多隻股份都同時在香港及倫敦兩地交易所掛牌, 括有中國國航（0753）、大唐國際發電（0991）、滙豐（0005）及渣打（2888）等。
另外, 同時於香港及美國兩地交易所掛牌的上市公司, 包括有阿里巴巴（9988）、網易（9999）、京東（9618）及百度（9888）等。
長建旗下私營電網業務購英再生能企業UU Solar 企業價值8.9億元長建據報夥長實擬購北愛最大天然氣管網公司股權長建去年多賺3.6%至逾80億元 末期息1.85元長建青洲英坭堅持香港製造 行動撐員工MPF額外自願供款盼留人才