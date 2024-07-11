長建赴英上市？　公司稱不時考慮為股東增值　第二上市屬方案之一

就傳媒查詢有消息指, 長江基建（1038）擬在英國上市。公司回應指出不時考慮及研究不同的方案冀為股東增值，其中一個方案有可能涉及在海外證券交易所進行第二及額外上市, 這些方案均與資金之流動無關，亦未確定會否進行。



稱若額外上市可提升公司形象

公司指出不時考慮及評估不同的策略性機遇，為股東創造最大價值。目前正在考慮的機遇之一，是在不進行任何集資的情況下，將公司股份在海外證券交易所（例如倫敦證券交易所）進行潛在第二及額外上市。潛在第二及額外上市可讓公司身處不同地域的股東 受惠，同時有助提升公司形象，並提供更廣闊的市場進行公司股份交易。目前尚未就是否進行上述有關上市作出任何最終決定。

根據資料, 目前有多隻股份都同時在香港及倫敦兩地交易所掛牌, 括有中國國航（0753）、大唐國際發電（0991）、滙豐（0005）及渣打（2888）等。

另外, 同時於香港及美國兩地交易所掛牌的上市公司, 包括有阿里巴巴（9988）、網易（9999）、京東（9618）及百度（9888）等。