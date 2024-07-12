美智庫調查︰認同「努力總有回報」中國人比例減　致富更靠兩因素

三中全會召開前夕，外電報道，隨著北京在關鍵政策會議上重振信心的緊迫性越來越大，中國人民將其歸咎於經濟體系中的不平等問題，認為減少了他們累積財富的機會。



認同「努力總會有回報」比例降到28%

《彭博》引述美國智庫「戰略與國際研究中心(CSIS)」周二發布的一項針對數千名中國公民的調查顯示，「人際關係」和「在富裕家庭成長」，現在被視為財富的首要預測因素。倘與 2015 年之前的十年相比，這是一個巨大的轉變，因當時「能力和才能」是最受歡迎的回應，其次是「努力」。

受訪者認為，現在中國的窮人之所以窮，主要原因是機會不平等，而不再是能力不足。這家總部位於華盛頓的智庫在其報告中表示，這是該全國性民調開展20年以來第一次。

美智庫調查發現，認同「在中國，努力總會有回報」說法的受訪者比例大減。（Reuters）

CSIS研究員Ilaria Mazzocco和Scott Kennedy表示，這些趨勢反映，中國人對精英政治和經濟讓所有人平等受益的信心下降，對未來更加沒把握，就不太可能進行消費或投資新業務。

調查發現，認同「在中國，努力總會有回報」說法的受訪者比例，已從2004年的62%下降到2023年的28%。