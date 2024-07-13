人行旗下金融時報　稱當局對校正債市決心

人民銀行旗下《金融時報》報道，人行近期對債市風險，已由「喊話」轉為採取行動，當局保持正常向上收益率曲線，校正債市風險的決心很大。



報道引述業內人士指出，中小銀行近期熱衷購買長期限債券，資產管理機構配置較多信用債，理財子公司嵌套信託﹑保險資管等渠道配置債券規模上升。部份以長期債券為底層資產的資管產品也受廣大公眾投資者追捧，多重因素助推「債牛」持續。可是債市不會永遠上升，當前市況出現「反轉」風險不斷擴大。

報道引述業內人士指出，對機構而言利率風險敞口過大可能導致矽谷銀行事件重演。在利率下行階段，不少機構通過拉長久期追求投資收益。在久期信數效應，長債價格對利率變動十分敏感，當日後利率回升便有可能陷入嚴重虧損。近期部份農商行超配中﹑長期國債，相關機構本身風險已較高，當出現大額虧損對資本虧損對資本底線造成衝擊，利率風險及信用風險亦會相互交織放大。

光大證券固收首席分析師張旭表示，隨着債市的影響正在加大，人行開始了行動。7月1日公告決定面向部分公開市場業務一級交易商開展國債借入操作，市場不能低估當局決心。

籲毋須擔心人行沽債影響流動性

文章亦引述專家表示，國債借入和賣出有助於平衡市場供求，防範債市風險。市場毋須擔憂賣出國債對流動性的影響，人行保持流動性合理充裕的態度並未改變，完全有能力把握好貨幣和債券兩個市場，綜合運用多種貨幣政策工具，維護短期市場利率平穩運行。