港股跌幅擴至236點　14隻藍籌股跌幅逾3%　百度挫4.7%｜持續更新

美國前總統﹑將於今年11月代表共和黨競逐總統選舉的特朗普，於當地時間上周六（13日）出席選舉集會時遭槍擊而受輕傷。今日（15日）早上美元匯價普遍上揚，其中兌日圓重上158。商品市場，於亞洲交易時段，金價及油價均回落，其中現貨金正下試2,400美元關口。另一方面中共從今日起舉行三中全會，會議期間的消息亦為市場人士焦點。



【11:31】港股跌幅擴大至逾200點

港股跌幅進一步擴大，恒指最新報18057點，跌236點，國指最新報6439點，跌92點，科指跌92點，報3689點。

目前共有16隻藍籌股跌幅逾3%，百度（9888）跌4.7%，京東健康（6618）跌4.4%，李寧（2331）跌3.9%，新奧能源（2688）跌3.8%。

【10:13】港股跌幅擴至逾百點

港股跌幅擴大，恒指最新報18164點，跌128點，國指跌42點，報6489，科指跌73點，報3708點。

百度（9888）跌3.7%，新世界（0017）跌3.5%，李寧（2331）跌3.3%，九倉置業（1997）跌3.1%。

【09:25】港股低開91點

恒指最新報18201點，低開91點，國指最新報6483點，低開48點，科指最新報3736點，低開45點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開1.5%，騰訊（0700）低開1%，美團（3690）低開1.6%，小米（1810）平開。

汽車股方面，蔚來（9866）高開2%，小鵬（9868）低開0.7%，理想汽車（2015）低開1.4%，比亞迪（1211）低開0.1%。

消費股方面，海底撈（6862）平開，潤啤（0291）低開0.9%，蒙牛（2319）低開0.3%。萬洲（0288）擬將旗下美國及墨西哥業務分拆上市，今早高開3.4%。

金融股方面，滙豐（0005）低開不足0.1%，平保（2318）高開0.3%，友邦（1299）高開1.4%，港交所（0388）低開1.3%。