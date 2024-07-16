內地官媒發評論文章　稱要進一步實施宏觀政策　擴大有效需求

內地第二季本地生產總值（GDP）按年增長4.7%，低於預期的5.1%，為5個季度以來最慢。官方媒體《經濟日報》發表評論文章稱，下一階段，要進一步實施好宏觀政策，着力擴大內地有效需求，繼續激發經營主體活力，加快培育新質生產力，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢。



這篇署名「金觀平」、題為《量增質升夯實高質量發展底氣》的文章指出，中國目前正處於經濟恢復和轉型升級關鍵期，影響經濟增長的因素較以往更為複雜，堵點痛點難點正是政策發力點。

文章表示，中國經濟從來都是在戰勝挑戰中發展、在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大。現時中國已是世界第二大經濟體、全球製造業第一大國、貨物貿易第一大國、服務貿易第二大國、商品消費第二大國和外滙儲備第一大國。中國經濟在長期發展中形成良好穩固的基本面，有底氣、也有動力繼續破浪前行。

文章又稱，中國具有社會主義市場經濟的體制優勢、超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢，發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣，支撐高質量發展的生產要素條件沒有改變，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，有信心、有能力實現今年全年5%左右的增長目標。