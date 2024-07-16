DSE放榜2024｜許正宇3個英文字給考生打氣　一刻成敗不代表人生

明天﹙17日﹚是中學文憑試（DSE）放榜日，財經事務及庫務局局長許正宇於FB發帖文，以三個英文字——Accept（接受）、Adapt（適應）、Advance（提升自己），為考生打氣，勉勵考生在人生路上無論遇到甚麼挑戰，都請謹記不斷接受、適應、再前進。

許正宇稱，年少時，他也是憑着這三步曲，勉勵著當時膽怯的自己保持正面積極的態度，令自己逐漸進步。

他又表示，「Accept（接受）是指無論結果如何，學生們都應肯定自己的努力，因為結果有時候會存在不確定性，未必一定盡如人意，但大家要有接納自我的勇氣，包括欣賞自己的付出，並接受自己的長處和短處。Adapt（適應）是指年青人要了解時代所需，並善用社會和學校所提供的資源，以及家人和朋友的支持，好好裝備自己。最後就是Advance（提升自己），我們除了接受不確定性、適應環境和變化，還要進一步定好目標，通過自身努力發揮潛能、貢獻所長，讓我們自己和社會都得以有所提升。」

許正宇另稱，每一個結果都是一段旅程的終點，同時也是另一段旅程的起點。文憑試放榜是漫長人生路上的其中一個考驗，這一刻的成敗並不代表人生的全部，而是累積寶貴經驗的機會，讓大家通向未來更精彩的篇章。

許正宇希望考生們都能善用這套3A口訣，相信自己，在面對難關時找到前進的力量。