中海油曾挫6%　港股走勢反覆　蒙牛逆市升3.6%｜持續更新

美國股市維持強勢，道指及標普指數於周二（16日）再次同創新高，其中道指勁升742點或1.85%，跑贏標普指數及反映科技股走勢的納指，後兩者分別升0.64%及0.21%。不過亞太區股市於今日（17日）早段未有完全跟隨美股升勢，其中日股升幅不足0.5%，韓股更偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金升0.3%，紐約期油跌0.12%。匯市方面，美匯指數最新報104.28，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均上揚。



【10:58】港股走勢反覆

港股走勢反覆，恒指曾反彈，最新報17723點，跌4點，國指跌15點，報6301點，科指升26點，報3649點。

阿里健康（0241）逆市升7%，蒙牛（2319）升3.6%。

油股受壓，中海油（0883）曾低見20.75元，最新報21.15元，升5.2%。

【10:01】港股轉跌64點

港股轉跌，恒指最新報17663點，跌64點，國指跌36點，報6280點，科指跌3點，報3619點。

油股向下，中海油（0883）跌3.4%，中石油（0857）跌3.2%，中石化（0386）跌1.6%。

比亞迪系回落，比亞迪電子（0285）跌2.9%，比亞迪（1211）跌0.8%。

阿里健康（0241）逆市上揚，最新報3.32元，升5.4%，理想汽車（2015）升3.4%。

【09:25】港股高開13點

恒指最新報17741點，高開13點，國指最新報6325點，高開8點，科指最新報3638點，高開16點。

農夫山泉（9633）平開，康師傅（0322）平開，統一企業（0220）高開1.1%，蒙牛（2319）低開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.6%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）平開，小米（1810）高開0.9%，京東（9618）高開0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開3.6%，蔚來（9866）高開3%，小鵬（9868）高開2.5%，比亞迪（1211）低開0.2%。

金融股方面，平保（2318）低開0.1%，滙豐（0005）低開0.1%，友邦（1299）平開，港交所（0388）低開0.2%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.7%﹑萬科（2202）高開0.2%﹑中海外（0688）高開0.8%﹑潤地（1109）高開0.8%。