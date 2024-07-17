油股及資源股下挫　中鋁瀉逾7%　港股全日升11點

美國股市維持強勢，道指及標普指數於周二（16日）再次同創新高，其中道指勁升742點或1.85%，跑贏標普指數及反映科技股走勢的納指，後兩者分別升0.64%及0.21%。不過亞太區股市於今日（17日）早段未有完全跟隨美股升勢，其中日股升幅不足0.5%，韓股更偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期金升0.3%，紐約期油跌0.12%。匯市方面，美匯指數最新報104.28，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均上揚。



【16:23】港股止跌反彈11點

港股終止跌勢，成交額增至逾千億元。恒指收市報17739點，升11點，國指跌19點，報6297點，科指升18點，報3640點，成交額為1,049.6億元。

三桶油今日表現疲弱，中石油（0857）跌5.8%，中海油（0883）跌5.2%，中石化（0386）跌4.4%。

資源股方面，神華（1088）跌1.6%，中國宏橋（1378）跌4.7%，江西銅（0358）跌4.9%﹑洛陽鉬業（3993）跌6.6%﹑中鋁（2600）跌7.5%。

內房股方面，龍湖（0960）升2.9%，中海外（0688）升1%，潤地（1109）升0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.1%，友邦（1299）升1.8%，港交所（0388）升0.5%，平保（2318）升0.6%。

科技股方面，騰訊（0700）跌1.6%，阿里（9988）升1.1%，美團（3690）升1.4%。

【15:24】港股轉升28點

內地股市走勢個別，上證收市報2962點，跌13點，深成收市報8835點，跌41點，滬深300指數收市報3501點，升3點，創業板指數收市報1696點，升不足1點。

港股方面，恒指最新報17756點，升28點。

【13:30】港股最新跌22點

港股走勢在午後繼續保持反覆，恒指最新報17705點，跌22點，國指跌26點，報6290點，科指升29點，報3652點。

中石油（0857）跌5.8%，中海油（0883）跌5.6%。

【12:47】港股半日跌11點

港股今早走勢反覆，半日跌11點，報17716點，國指跌18點，報6297點，科指升26點，報3649點，成交額為492億元。

手機設備股表現疲弱，舜宇（2382）跌2.7%，瑞聲（2018）及信利（0732）分別跌3.6%，比亞迪電子（0285）跌5.6%。

油股同樣下挫，中海油（0883）及中石油（0857）均跌5.2%，中石化（0386）跌4.2%。

資源股亦向下，神華（1088）跌2.6%，中國宏橋（1378）跌4.9%，江西銅（0358）跌5.6%，中鋁（2600）跌6.7%，洛陽鉬業（3993）跌7.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升2.6%，小鵬（9868）升3.3%，蔚來（9866）升4.7%，比亞迪（1211）跌0.2%。

消費股方面，安踏（2020）及潤啤（0291）升1.6%，農夫山泉（9633）升1.8%，海底撈（6862）升2.1%。

科技股方面，阿里（9988）及美團（3690）升0.9%，小米（1810）升2.4%，騰訊（0700）跌1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.1%，港交所（0388）升0.7%，友邦（1299）升1.1%。

【10:58】港股走勢反覆

港股走勢反覆，恒指曾反彈，最新報17723點，跌4點，國指跌15點，報6301點，科指升26點，報3649點。

阿里健康（0241）逆市升7%，蒙牛（2319）升3.6%。

油股受壓，中海油（0883）曾低見20.75元，最新報21.15元，升5.2%。

【10:01】港股轉跌64點

港股轉跌，恒指最新報17663點，跌64點，國指跌36點，報6280點，科指跌3點，報3619點。

油股向下，中海油（0883）跌3.4%，中石油（0857）跌3.2%，中石化（0386）跌1.6%。

比亞迪系回落，比亞迪電子（0285）跌2.9%，比亞迪（1211）跌0.8%。

阿里健康（0241）逆市上揚，最新報3.32元，升5.4%，理想汽車（2015）升3.4%。

【09:25】港股高開13點

恒指最新報17741點，高開13點，國指最新報6325點，高開8點，科指最新報3638點，高開16點。

農夫山泉（9633）平開，康師傅（0322）平開，統一企業（0220）高開1.1%，蒙牛（2319）低開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）高開0.6%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）平開，小米（1810）高開0.9%，京東（9618）高開0.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開3.6%，蔚來（9866）高開3%，小鵬（9868）高開2.5%，比亞迪（1211）低開0.2%。

金融股方面，平保（2318）低開0.1%，滙豐（0005）低開0.1%，友邦（1299）平開，港交所（0388）低開0.2%。

內房股方面，龍湖（0960）高開0.7%﹑萬科（2202）高開0.2%﹑中海外（0688）高開0.8%﹑潤地（1109）高開0.8%。