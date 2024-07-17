第二季MPF淨流入低於過去5年平均13%　積金評級指與呢個因素有關

積金評級發表第二季強積金資產類別資金流摘要，估算在今年第二季強積金淨流入為117.7億元，較過去5年季度平均水平131.1億元減少10%，亦較過去5年第二季平均水平135.4億元減少13%。積金評級主席叢川普明言對資金淨流入減少感到意外，又指出「強積金資金淨流入反映了就業情況，而自願性供款、永久離開香港和提早退休等因素都有可能影響短期資金淨流入數據。很難確定確切的因素，但不能排除造成短期急劇回落的任何原因。」



積金評級估算 2024 年上半年資金淨流入約256.5億元，比過去 5 年的上半年平均水平下跌約 7%。

他進一步指出﹕「儘管今年第二季度資金淨流入比過去5年的第二季度平均水平低 13%，但強積金總資產達到創紀錄的1.226萬億元。雖然第二季度的資金淨流入數字令人意外，但強積金卻受益於自2019年以來最強勁的上半年投資回報。」

強積金 2024 年第二季度的投資回報估算約為2.62%，上半年回報約 5.16%，截至 6 月底強積金總資產約1.226萬億元，創歷史新高（較上季度增加約429億元，上半年增加約853億元），相當於每位強積金成員平均賬戶結餘約257,900元（較上季度上升約 9,000元，上半年上升約17,900元）。

美股基金最受歡迎

美國股票基金繼續是最受歡迎的強積金資產類別，反觀中港股票基金資金流仍落後。美國股票基金連續兩季吸引最多資金淨流入，第二季度淨流入份額約43.2%，強積金最大的資產類別中港股票基金再次出現最大的資金淨流出。

正面來看的是，積金局推廣的預設投資策略基金持續獲成員大力支持。DIS 的核心累積基金在第二季度和首半年資金淨流入排名第二。