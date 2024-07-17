官媒《證券日報》引專家　指7月LPR或會下調

內地7月份中期借貸便利（MLF）操作利率維持在2.5厘，內地官方媒體《證券日報》報道，業界預料當月貸款市場報價利率（LPR）存在下調可能。



報道引述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，在監管層面明確要求「著重提高LPR報價質量，更真實反映貸款市場利率水平」，以及綜合考慮當前經濟運行狀況及物價水平背景下，預料7月份LPR單獨下調的可能性上升。當前LPR下調的主要障礙為銀行淨息差偏低。

王青指出這意味下一步政策利率體系將有重大調整，在強化7天期逆回購利率的主要政策利率地位的同時，MLF操作利率的政策利率色彩將會淡化。此前MLF操作利率的政策利率位主要體現在其為LPR報價的定價基礎，預計後期LPR報價的定價基礎逐步MLF利率脫鈎。

LPR利率或伴隨新一輪存款息降調整

王青指長期來看，在通過收窄利率走廊方式有效控制短期市場利率波動性後，不排除未來LPR報價將以某個短期基準市場利率為基礎加點形成。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，後續為加強LPR報價的有效性，更加貼近市場供需，LPR可能要繼續下降。但考慮到銀行息差不斷收窄的約束，LPR報價下調很可能會伴隨着新一輪的存款利率調降。