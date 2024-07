《彭博》引述消息人士指出,美國向盟友施壓要求限制東京電子﹑ASML為已在內地的設備提供服務及維修。報道又指出ASML代表拒絕置評,又引述東京電子發言人指出,無法對地緣政治問題置評。



國家安全委員會發言人說,對會談的敘述「並不反映我們正在與合作伙伴及盟友進行的討論」。商務部產業和安全局的代表沒有立即發表評論。

報道引述消息指,美國在考慮是否實施一項名為外國直接產品規則(FDPR)的措施。根據該規則,凡外國製造的產品用到美國技術,美國就可以施加控制。

晶片・半導體・芯片・美國・日本・荷蘭ASML・中美晶片戰:Semiconductor chips are seen on a printed circuit board in this illustration picture taken February 17, 2023. REUTERS/Florence Lo/Illustration//File Photo