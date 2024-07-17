渣打維持中國經濟增長4.8%預測　明後年續放緩　料美聯儲9月降息

渣打（2888）發布2024下半年中國宏觀經濟展望報告，該行維持對中國今年經濟增長4.8%的預測，推算明年及後年將放緩至4.5%及4.3%。



渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽指，受第二季度經濟放緩影響，實現「兩會」上中國政府所設立5%的全年經濟增長目標，會有一定挑戰。



丁爽表示，跟年初相比，中國出口較預期表現良好，而房地產卻較預期差。故第一季度的增長和5月份出口帶來的有利因素，會被房地產市場持續低迷和外部不確定性所帶來的不利因素所抵消，故維持4.8%的增長預測。且中國目前的經濟活動低於疫情前水平，導致經濟活動低於經濟產能。據中國最新GDP平減指數為負0.7%，連續五個季度負增長，可見中國面臨一定的通縮壓力。

渣打大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，維持對中國今年經濟增長4.8%的預測，料中國面臨一定的通縮壓力。（黃寶瑩攝）

上半年中國供給與內需不平衡

上半年中國供給強但內需弱，丁爽分析，雖工業生產活動已經超出水平，但在就業和收入前景不明朗的情況下，消費者信心依然疲弱。市民降低消費活動，拖累零售業和服務業的復蘇，消費板塊表現顯著低於預期。他續指，中國今年前五個月出口量增長超過12%，遠高於進口量的5%增長，因此中國供給和內需的缺口，目前須通過外需填補。

在就業和收入前景不明朗的情況下，消費者信心依然疲弱。（鄭子峰攝）

持續出台政策救內房 調整債券救內需

展望中國下半年，丁爽表示，上半年隨著內房價格加速下跌，房屋銷售量仍在持續下降，令內房成為最大拖累內地經濟的因素。但料政府下半年會持續有調整房地產市場政策出台，如取消限購、調整再貸款的規模和利率，下半年內房投資可能會減少收縮。他又指，國內核心CPI通脹按年升幅料可維持1%以下。

該行認為，下半年基礎設施仍具韌力，但視乎政府對債券的調整。丁爽指，上半年中國的基建投資開始放慢，最主要因為政府性基金預算滯後，今年前五個月土地收入下滑11% ，導致政府性基金支出下滑19%，背馳預期增長19%數字。因此他料下半年土地收入將持續下降，降幅擴大至20%。但政府若充分使用目前已發行的債券額度，下半年政府性基金支出增長將反彈19%，屆時內需及基建投資得以改善。

丁爽表示，上半年隨著房價加速下跌，房屋銷售量仍在持續下降，令房地產為最大的經濟拖累因素。（黃寶瑩攝）

人行第三季料下調存款準備金率25個基點

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，預計政策利率將於第三季度和第四季度分別輕微下調10個基點，中央銀行有可能在第三季度降低法定存款準備金率25個基點，以支持政府債券發行。此外，料中央政府在下半年將開始在二級市場買賣國債，從長遠來看，這將使購買國債成為擴張貨幣基礎的主要工具之一。

人民幣方面，劉潔料，在整個第三季度將面臨壓力。由於季度效應不利以及美元有可能走強，美元兌人民幣匯率可能會試探7.3的水平，但短期內大幅貶值的可能性不大。由於供應強勁，國債收益率短期內可能會略有上升，之後有可能進一步下降，因此維持年底10年期國債收益率為2.2%的預測。

劉潔預計人行在第三季度，降低法定存款準備金率25個基點。（黃寶瑩攝）

料下半年全球經濟軟著陸 美聯儲減息50基點

對於下半年全球經濟，該行持樂觀看法，料全年全球經濟增長3.1%，明年全球經濟增長3.2%；料今年美國全年經濟增長2.4%，明年經濟增長增長1.4%；料歐洲全年經濟增長0.7%，明年增長改善至1.2%。

丁爽指，全球下半年經濟將軟著陸，且美國經濟活動下行失業率緩慢上升，導致通脹正穩固下行，為降息創造條件，屆時貨幣政策將會更為寬鬆。該行預計，下半年美聯儲將最快於9月及11月合共減息兩次，料減50基點。而歐央行將於9月及12月份再減息兩次。若明年通脹持續觸及央行目標值，美聯儲及歐央行明年將累積降息100基點。丁爽續指，但若然地緣政治風險增加，如中東衝突風險及中美貿易摩擦，將影響全球經濟增長率及關稅，從而造成通脹反彈，影響央行降息。