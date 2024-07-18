滬深股市高收　創業板指數重上1700點　港股現升118點｜持續更新

美國股市於周三（17日）可謂一天一地，受拜登政府擬要求盟友加緊對內地晶片貿易限制拖累，多隻晶片股下跌，其中Nvidia（英偉達）瀉逾6%。反映科技股走勢的納指表現亦大為失色，挫511點或2.8%，為自2022年12月以來最大單日跌幅，收市報17997點。標普指數亦跌1.39%，收市報5588點。反觀道指在美國聯儲局有機會在今年9月起減息憧憬下，升243點，收市報41198點。亞太區股市方面，日股於今日（18日）早段曾瀉逾千點，最新跌逾800點或2.05%，韓股跌1.08%。匯市方面，美元兌日圓轉弱，最新報155.81，跌0.25%；每百日圓兌況元則企穩5算。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.51%，現貨金升0.15%。



【15:09】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報2977點，升14點，深成收市報8679點，升44點，滬深300指數收市報3520點，升19點，創業板指數收市報1717點，升21點。

港股升幅擴大，最新報17857點，升118點。

【13:57】港股升幅擴大至69點

港股升幅在午後擴大，恒指最新報17809點，升69點，國指升23點，報6320點，科指跌16點，報3623點。

農夫山泉（9633）升7.7%，百威亞太（1876）升3.6%，新奧能源（2688）升3.3%，長建（1038）升3.2%，中芯（0981）升3.1%。

【12:20】港股半日升37點

港股走勢繼續反覆，半日升37點，報17776點，國指升9點，報63007點，科指跌23點，報3617點，成交額為467億元。

手機設備股下跌，信利（0732）跌0.9%，舜宇（2382）跌2.8%，中午收市報49.15元，瑞聲（2018）逆市升1.8%。

農夫山泉（9633）表現突出，半日升5.9%，中午收市報35.15元。康師傅（0322）升1%，統一企業（0220）升0.3%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌4.6%，蔚來（9866）跌3.8%，理想汽車（2015）跌1.3%，零跑（9863）跌3.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%，友邦（1299）升0.1%，港交所（0388）跌0.9%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.7%，騰訊（0700）跌0.5%，美團（3690）升0.3%。

【09:49】港股轉升39點

港股轉升39點，最新報17779點，國指升16點，報6313點，科指跌25點，報3615點。

百度（9888）跌2.5%，舜宇（2382）跌2.3%，攜程（9961）跌2.1%，比亞迪電子（0285）跌2%。

農夫山泉（9633）升幅擴大至3.8%，報34.45元。

【09:25】港股低開86點

恒指最新報17653點，低開86點，國指最新報6258點，低開38點，科指最新報3598點，低開42點。

農夫山泉（9633）獲消委會發聲明致歉，最新報33.5元，高開0.9％。其他消費股方面，統一企業中國（0220）平開，康師傅（0322）平開，蒙牛（2319）開%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開3.2%，蔚來（9866）低開4.9%。