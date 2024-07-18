農夫山泉升幅擴至近4%　港股轉升39點　百度逆市跌2.5%｜持續更新

美國股市於周三（17日）可謂一天一地，受拜登政府擬要求盟友加緊對內地晶片貿易限制拖累，多隻晶片股下跌，其中Nvidia（英偉達）瀉逾6%。反映科技股走勢的納指表現亦大為失色，挫511點或2.8%，為自2022年12月以來最大單日跌幅，收市報17997點。標普指數亦跌1.39%，收市報5588點。反觀道指在美國聯儲局有機會在今年9月起減息憧憬下，升243點，收市報41198點。亞太區股市方面，日股於今日（18日）早段曾瀉逾千點，最新跌逾800點或2.05%，韓股跌1.08%。匯市方面，美元兌日圓轉弱，最新報155.81，跌0.25%；每百日圓兌況元則企穩5算。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.51%，現貨金升0.15%。



【09:49】港股轉升39點

港股轉升39點，最新報17779點，國指升16點，報6313點，科指跌25點，報3615點。

百度（9888）跌2.5%，舜宇（2382）跌2.3%，攜程（9961）跌2.1%，比亞迪電子（0285）跌2%。

農夫山泉（9633）升幅擴大至3.8%，報34.45元。

【09:25】港股低開86點

恒指最新報17653點，低開86點，國指最新報6258點，低開38點，科指最新報3598點，低開42點。

農夫山泉（9633）獲消委會發聲明致歉，最新報33.5元，高開0.9％。其他消費股方面，統一企業中國（0220）平開，康師傅（0322）平開，蒙牛（2319）開%。

汽車股方面，小鵬（9868）低開3.2%，蔚來（9866）低開4.9%。