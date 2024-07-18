外圍創新高　反令港股更尷尬｜許繹彬

港股上周五毫無先兆在沉悶的氣氛下突然回勇，急升近461點，除一度升穿18200點，更直逼18300點，可謂悶氣全消；坊間更立即有聲音傳出，在美股日股台股相繼創新高後，港股應該有機會緊隨其後，作出相應的反彈，「七翻身」定必會應驗在港股身上。由於是次反彈，可以說是雞犬皆升，港交所（0388）、科技股及久沉了的賭股，以及內房，一起作出反彈，氣勢一時無兩；外間又有聲音傳出，今次一定上20000點；再加上，道指在本周二的交易日急升超過742點，除續創新高外，更創下2023年6月後的最大升幅；日經指數亦因此而受惠，直逼42000點關口。



港股踏入周一後再次受壓

全球股票市場再度聞雞起舞，但有份參與港股的投資者，如果仍然懷著上周五港股大好氣勢的興奮心情，來到本周相信又一次掉進萬丈深淵。事緣在本周一開始，港股可謂完全走樣，在輕微低開後，四方八面沽盤突然持續湧現，特別是一直肩負領航角色的藍籌股，不知何解全部跌至遍體麟傷。港股除只用2個交易日蒸發了上周五升勢外，還要跌凸，合共跌近600點，連帶重要支持區17800點亦在原本全球開香檳慶賀創新高的情況下再度失守，認真諷刺； 儘管昨日作出輕微反彈，但已令投資者不是味兒。

筆者在港股踏入七月後，一直存有患得患失的感覺，原因是成交不但不能維持，且持續萎縮。儘管北水依然是成交的主流支持，但額度已大不如前；而外資對投入港股及國內股市的熱情，可謂完全消失。一直為中港股市帶來生機的中央政策消息，踏入七月份可謂完全欠奉；上證指數更在本月失守3000點後，完全無力重返。

港股則仍在18000點以下苦苦掙扎。而上周五突然抽升的原因，又是舊瓶新酒的炒作，美匯指數回落、人民幣回升，驅使內地資產為主的港股有所回升；加上，內地本周在國內舉行的三中全會重要會議，亦傳出會有「國家隊」護盤買貨，令外間再次對港股產生憧憬及幻想。但這些舊瓶新酒消息未有成交增加的配合，加上消息最終未能得到進一步確認，港股便迅速打回原形，又掉下18000點以下。

外圍屢創新高 港股我行我素

值得一提，美股去年至今已創下無數次新高，而港股除一向我行我素沒有跟隨外，反而在其創新高時作出掉頭回落的尷尬現象。出現此情況是因為基金經理存有跟紅頂白的心態，將資金先行調配至勝算較高的交易市場，總好過放在積弱已久的地方，亦屬正常的做法。而香港除在七一回歸期間及本周的三中全會內，未有聽到新一輪實質的挽救資本市場措施外，市場上反而傳出，由於美國總統大選上特朗普重返白宮的機會急增，因而憂慮中美關係再起波折和新一輪貿易戰再度發生；因而令港股再度踏入前景不明的道路。短期內如仍未能在成交配合下升穿20天線（即17906點） ，在久守必失的情況下，港股有可能下試17500點水平。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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