香港6月失業率3%　按月持平　就業人數增加6400人

統計處今日（18日）發表的最新勞動人口統計數字，今年4月至6月經季節性調整的失業率為3%，與3月至5月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。



統計處又指出，與3月至5月比較，在4月至6月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由3月至5月的3,696,900人，上升至4月至6月的3,703,300人，增加約6,400人。同期的總勞動人口亦由3,813,100人上升至3,818,000人，增加約4,900人。

失業人數（不經季節性調整）由3月至5月的116,200人下跌至4月至6月的114,700人，減少約1,500人。就業不足人數方面，4月至6月的數字為44,500人，與3月至5月的數字（44 ,700人）大致相若。

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勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「4月至6月經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，與3月至5月相同。就業不足率亦維持在1.2%不變。總就業人數的升幅稍為加快，上升6,400人至3,703,300人，勞動人口進一步上升4,900人至3,818,000人。失業人數下跌1,500人至114,700人。」

4月至6月各個行業的失業率普遍維持在低水平，儘管與上一個三個月期間相比變動不一。

展望將來，孫玉菡說：「隨着經濟繼續增長，勞工市場短期內應會維持緊絀。」