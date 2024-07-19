港股跌擴大至282點　失守17500點　紫金挫近4%｜持續更新

美國股市於周四（18日）下挫，其中道指更大跌533點，收市報40665點，標普指數及納指分別跌43點或125點。反映市場恐慌的VIX指數，更勁升1成。亞太區股市今日（19日）早段承接美股跌勢，韓股跌1%。商品市場方面，紐約期金及紐約期油價格分別跌約0.8%。匯市方面，美元兌日圓偏軟。



【09:48】港股跌幅擴至逾280點

港股跌幅擴大，恒指最新報17496點，跌282點，國指跌99點，報6207點，科指跌3559點，跌53點。

紫金（2899）跌3.9%，中國宏橋（1378）跌3.4%，海底撈（6862）跌2.8%，京東（9618）跌2.5%，龍湖（0960）跌2.3%，中海油（0883）跌2.1%。

【09:25】港股低開174點

恒指最新報17603點，低開174點，國指最新報6242點，低開63點，科指最新報3571點，低開41點。

農夫山泉（9633）低開1%，康師傅（0322）平開，統一企業（0220）平開，蒙牛（2319）低開1.3%。

科技股方面，騰訊（0700）低開0.7%，阿里（9988）低開1.6%，美團（3690）低開1.1%，小米（1810）低開1.4%，京東（9618）低開2.9%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.7%，友邦（1299）低開1.2%，港交所（0388）低開1%，平保（2318）低開0.9%。

內房股方面，中海外（0688）低開0.4%﹑潤地（1109）低開0.9%，龍湖（0960）低開2.3%。

內銀股方面，建行（0939）低開1.1%﹑工行（1398）低開0.5%﹑中行（3988）低開0.3%。