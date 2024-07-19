瑞士6月出口鐘錶至香港貨值按年跌23%　呢個原因致日本市場逆市升

日本成為瑞士第二大鐘錶出口市場，惟出口至內地及香港市場貨值卻分別下跌36.5%及23.1%。



據瑞士鐘錶工業聯合會公布，當地6月鐘錶出口貨值按年跌7.2%至23億瑞士法郎，其中輸往內地及香港的產品貨值分別跌36.5%及23.1%。不過出口至日本市值貨值卻按年升13.2%，並成為瑞士第二大鐘錶出口地，這與日圓貶值吸引更多海外旅客前往日本購物有關。

資料顯至6月瑞士鐘錶出口量減少30萬件，其中鋼製手錶出口量跌18.2%，出口值減少15.5%。其中價值逾3,000瑞士法郎的手錶需求保持良好勢頭，但價值介乎500至3,000瑞士法廊的手銀出口量卻明顯下跌。

瑞士鐘錶6月出口貨值按年跌7.2%。（VCG）

出口至美國市場貨值增6.5%

該會稱，以市場劃分的表現差異很大，但大致符合今年初以來的趨勢。瑞士鐘錶出口至美國市場的貨值再次錄得增長，按年升6.5%，達3.76億瑞士法郎，市佔率16.5%；輸往日本市場增速較快，出口貨值漲13.2%，至1.74億瑞士法郎，市佔率7.7%，超越香港及內地市場。

整體而言，瑞士鐘錶出口到亞洲市場表現欠佳，輸往香港的貨值大跌23.1%，只有1.65億瑞士法郎；出口到中國內地貨值更挫36.5%，至1.62億瑞士法郎；銷往新加坡及南韓貨值分別減少10.8%及8.6%。出口至歐洲的整體跌幅較溫和，按年少4.1%，其中運往英國、德國及意大利貨值，分別下降2.3%、5.5%及13%。