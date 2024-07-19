內地報道阿里管理層達成共識　經營須具意識　更精細化管理

有內媒引述消息指出，本月初在有多位阿里（9988）合夥人參加的阿里核心高管會上，阿里管理層團達成共識，「要有經營意識，要聚焦戰略，要有定力，要知道自己的長處和短板是甚麼。」多位阿里人士解讀為意味著阿里要擠掉很多虛假繁榮的業務水分，順應大環境作出業務取捨﹑更精細化管理投入。



報道引述一位高級管理層對下屬指出，淘天最大的挑戰是與自己的過去競爭，要成為更好的自己，「而不是變成競爭對手的樣子」。換言之，阿里管理層不願無止境追求低價，但電商業務會繼續獲得更多投資。

淘寶天貓集團的目標從2023對標拼多多追逐每日活躍的用戶量（DAU）及訂單量﹑看重價格力，回到追求零售業的最關鍵數據成交額（GMV），具體關注淘天自身市場份額的增長，和競爭對手的增速比較。報道指出淘天﹑國際商業﹑雲計算三個路徑明確﹑規模最大的業務之外，其他的更多業務都將需要盡快減虧﹑盈利。

吳泳銘上任後致力簡化流程

報道指出阿里首席執行官吳泳銘兼淘天集團首席執行官一年，其最重要對動作集中「不斷簡化」，精簡組織﹑簡化流程及戰略聚焦。

淘天的核心業務進一步梳理後集中在四個高管身上，他們是用戶平台及阿里媽媽事業部負責人吳嘉；天貓事業部及內容電商事業部負責人劉博；淘寶平台事業部、淘天商家平台部、客戶滿意部負責人諶偉業；產業帶和中小商家事業部負責人劉一曼。

報道稱，淘天流程上也在簡化，快速決策，據了解，一位業務高管帶領團隊開會時有疑問，現場當即打電話聯系阿里CEO吳泳銘，得到答覆後立刻做出了決策。