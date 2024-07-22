中特估續處弱勢　中石油跌3%　港股轉跌73點｜持續更新

美國總統拜登宣布不會尋求連任，並表示會全力支持副總統賀錦麗角逐總統。消息公布後美元匯價明顯轉弱，截至今日（22日）早上8時22分，美匯指數最新報104.25，跌0.14%。亞太區股市今早普遍下挫，其中日股瀉逾400點。



港股轉跌，恒指最新報17343點，跌73點，國指跌30點，報6134點，科指跌1點，報3535點。

海底撈（6862）跌4.6%，舜宇（2382）跌3.7%，中石油（0857）跌3%，神華（1088）跌2.9%，聯通（0762）跌2.6%，紫金（2899）跌2.6%。

恒指最新報17465點，高開47點，國指最新報6181點，高開15點，科指最新報3550點，高開13點。

晶片股今早上揚，中芯（0981）高開0.6%，華虹半導體（1347）高開0.4%。

車股方面，小鵬（9868）高開2.9%，蔚來（9866）低開0.8%，理想（2015）低開0.3%，比亞迪（1211）高開0.6%。

資源股方面，中海油（0883）低開1.7%，中石油（0857）低開1.1%，洛鉬（3993）低開0.3%，中鋁（2600）平開。

科技股方面，阿里（9988）平開，騰訊（0700）高開0.9%，美團（3690）高開1.2%，小米（1810）高開0.2%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，友邦（1299）高開0.4%，港交所（0388）高開0.3%。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）