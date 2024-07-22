李惟宏倡下調股票印花稅　單邊收0.05%　允遙距處理拍照上傳支票

《施政報告》將於10月公佈，立法會金融服務界議員李惟宏今（19日）向行政長官李家超提出針對金融服務界的不同建議，包括優化惡劣天氣交易落實安排，積極跟進股票流動性小組的建議，優化「新資本投資者入境計劃」，推進上市及市場改革。



李惟宏望可優化惡劣天氣交易安排。（資料圖片）

望容許客戶拍照上傳實體支票 遙距方式處理

資本市場改革方面，李惟宏指，港交所將於9月23日實施「打風不停市」安排，但香港的金融基建服務仍有待改善。由於惡劣天氣具有突發性，屆時人手協調存在挑戰，故不僅是券商全力配合，銀行更需要與政府合作，優化惡劣天氣交易新安排。當中在惡劣天氣下，實體支票入票方式處理情況仍不理想，處理時間遠遠高於電子支票。故他建議，港府優化技術上的操作，譬如以更靈活方法處理實體支票交收，容許客戶拍照上傳實體支票，令銀行人員以遙距的方式去處理，盡量減輕對業界的負面影響。

同時，李惟宏指，特首成立股票流動性小組後，小組提出的若干建議 ，很多在市場上未落實解決。因此他呼籲，政府須持續跟進股票流動性小組建議，金融業服務界人士亦須更積極參與其中，加開會議，因小組所關注的問題需聯通業界積極解決，不可單依賴港交所。

李惟宏倡下調股票印花稅，單邊收0.05%。（資料圖片）

望下調股票印花稅 單邊收取0.05%

而對於港股低迷下，坊間籲撤銷股票印花稅的意見，李惟宏表示，雖從方向性來看，股票印花稅越低越好，但對政府相當於零收入，對財政亦會造成一定壓力。故他認為，政府可下調股票印花稅至單邊收取0.05%，以吸引高頻交易。另外較低的股票印花稅，長遠可增加股票流通性，激活股票市場較低迷的板塊，令市場更全面健康。

「新資本投資者入境計劃」審批時間長 削弱吸引力

另外，李惟宏建議政府推進上市，具體包括檢視前置式監管方式、著重披露為本的監管原則、檢討雙重存檔機制、提升上市審批的可預期性，以及放寬上市公司進行收購合併的要求。同時希望可促進市場改革，包括優化除牌機制、研究取消手數要求、收窄買賣差價不宜「一刀切」處理、放寬回購股票限制、改革強積金計劃和恆生指數篩選機制等。

人才引進方面，財政預算案公佈「新資本投資者入境計劃」，李惟宏認為，新計劃對資產門檻的定義欠缺靈活性，審批時間亦較長，削弱了計劃的吸引力。他建議，投資推廣署增加對資產審查的靈活性，例如容許以聯名及公司方式持有個人3,000萬元資產作證明，亦不應嚴苛要求每日結餘須有3,000萬元資產，而可改以同等資產值的月結單作證明。

三中全會支持香港聚集國際高端人才。（新華社／資料圖片）

開拓中東等新市場 引入更多海外資金

三中全會支持香港聚集國際高端人才，當中有不少表示，冀港府能為透過高才通計劃來港的內地人才，推出一次性的放寬措施，以便利他們把資金投資到香港。對此李惟宏表示，將討論如何在風險可控的前提下，提供更多資金提取的安排。除此之外，人才亦須貢獻自己的智慧，透過利用香港的優勢融資，在香港積累財富。

香港為國際金融中心，三中全會亦關注香港如何鞏固國際金融中心的地位。李惟宏表示，政府須通過一系列措施，鞏固環球投資者對資金來港的潛力和安全性，從而利好股市發展。他續指，儘管香港在新能源等板塊存在挑戰，但香港背靠祖國，聯通世界，可聯繫國際以多元化發展經濟。例如開拓中東等新市場，引入更多海外資金來港。