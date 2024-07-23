手機設備股疲弱　比亞迪電子挫半成　港股轉跌58點｜持續更新

美國股市於周一（22日）高收，其中反映科技股走勢的納指勁升280點或1.6%，收市報18007點，標普指數收市報5564點，升59點，道指收市報40415點，升127點。亞太區股市方面，日股今日（23日）早段升逾百點，韓股升0.7%。商品市場方面，於亞洲交易時段布蘭特期油跌0.1%，現貨金及紐約期金則上揚。匯市方面，美圓兌日圓跌穿157水平。



【10:32】港股轉跌58點

港股轉跌，恒指最新報17577點，跌58點，國指跌23點，報6230點，科指跌43點，報3566點。

手機設備股表現疲弱，比亞迪電子（0285）跌5%，舜宇（2382）跌4.1%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌2.7%，海底撈（6862）跌2.5%。

油股逆市上揚，中海油（0883）升1.5%。

【09:25】港股高開43點

恒指最新報17679點，高開43點，國指最新報6266點，高開12點，科指最新報3634點，高開23點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.5%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑美團（3690）低開0.2%﹑小米（1810）高開0.5%﹑京東（9618）高開0.5%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.3%﹑潤啤（0291）平開﹑安踏（2020）高開1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.1%﹑港交所（0388）高開0.3%﹑友邦（1299）高開0.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開1.4%﹑蔚來（9866）高開1.8%﹑比亞迪（1211）低開0.4%。