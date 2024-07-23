港股現跌141點　失守17500點　滬深股市同低收｜持續更新

美國股市於周一（22日）高收，其中反映科技股走勢的納指勁升280點或1.6%，收市報18007點，標普指數收市報5564點，升59點，道指收市報40415點，升127點。亞太區股市方面，日股今日（23日）早段升逾百點，韓股升0.7%。商品市場方面，於亞洲交易時段布蘭特期油跌0.1%，現貨金及紐約期金則上揚。匯市方面，美圓兌日圓跌穿157水平。



【15:07】滬深股市低收

內地股市低收，上證收市報2915點，跌48點，深成指數收市報8606點，跌263點，滬深300指數收市報3439點，跌75點，創業板指數收市報1671點，跌52點。

港股方面，恒指跌141點，最新報17494點。

【14:02】港股跌幅擴至103點

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報17532點，跌103點，國指跌35點，報6218點，科指跌50點，報3559點。

比亞迪孖寶均跌逾3%，比亞迪（1211）跌3.4%，比亞迪電子（0285）跌3.9%。

中芯（0981）﹑紫金（2899）﹑海爾智家（6690）及舜宇（2382）分別跌3.2%﹑3.2%﹑3.1%及3%。

【12:29】港股半日跌15點

港股走勢今早繼續反覆，恒指半日跌15點，報17620點，國指跌6點，報6247點，科指跌31點，報3579點，成交額為416億元。

內銀股逆市上揚，工行（1398）升2.3%，建行（0939）升1.7%，招行（3968）升1.3%，中行（3988）升1.2%。

金融股方面，友邦（1299）升1.2%，滙豐（0005）升0.1%，港交所（0388）跌0.2%，平保（2318）跌0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.5%，小鵬（9868）及蔚來（9866）分別升2.4%，比亞迪（1211）跌3.1%。

手機設備股向下，比亞迪電子（0285）跌4%，舜宇（2382）跌2.5%，瑞聲（2018）跌2.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.2%，美團（3690）跌1.5%，小米（1810）跌0.9%，騰訊（0700）跌0.5%。

【10:32】港股轉跌58點

港股轉跌，恒指最新報17577點，跌58點，國指跌23點，報6230點，科指跌43點，報3566點。

手機設備股表現疲弱，比亞迪電子（0285）跌5%，舜宇（2382）跌4.1%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌2.7%，海底撈（6862）跌2.5%。

油股逆市上揚，中海油（0883）升1.5%。

【09:25】港股高開43點

恒指最新報17679點，高開43點，國指最新報6266點，高開12點，科指最新報3634點，高開23點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.5%﹑騰訊（0700）高開0.5%﹑美團（3690）低開0.2%﹑小米（1810）高開0.5%﹑京東（9618）高開0.5%。

消費股方面，海底撈（6862）低開0.3%﹑潤啤（0291）平開﹑安踏（2020）高開1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.1%﹑港交所（0388）高開0.3%﹑友邦（1299）高開0.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開1.4%﹑蔚來（9866）高開1.8%﹑比亞迪（1211）低開0.4%。