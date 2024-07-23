TVB曾飆8%　預料上半年錄EBITDA正數　次季廣告收入錄雙位數增長

電視廣播（TVB，0511）今早曾高見3.32元，較上日收市價升8.1%，截至上午10時39分，TVB報3.18元，升3.6%，成交額為182萬元。



TVB於周一發公告，預計在今年6月底止六個月期間將實現正數EBITDA，與去年同期的EBITDA虧損相比有顯著改善。因此，公司重申對集團全年實現顯著正數EBITDA的預期。此外，基於目前的業務勢頭，在不考慮特殊一次性項目的情況下，預計在截至今年12月底止六個月期間將會實現正數股東應佔淨利潤。

公司又指出，截至今年6月底止第二季，旗艦頻道翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到79%的市場份額。

集團指出，於香港地面免費頻道的廣告收入於期內持續增長，來自廣告客戶的整體收入按年實現雙位數的百分比增長。儘管香港整體廣告市場疲軟，公司繼續能吸納新客戶。此外，集團落地廣東省的翡翠台和明珠台頻道每月吸引超過2,000萬觀眾收看，而在廣東省大灣區推出的新廣告產品取得初步成效。因此，與今年3月31日和去年6月30日止三個月期間相比，集團的黃金時段電視廣告單價實現了強勁的雙位數百分比增長。