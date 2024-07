網絡安全初創公司Wiz,據報放棄谷歌Google母企Alphabet(美:GOOG)的收購交易,執行原定的IPO計劃。《CNBC》消息指,該交易令公司估值達230億美元,折合約1,794億港元,本預計若能成事,將成為Alphabet有史以來最大的一筆收購。



值得注意的是,Wiz最近一輪融資的估值為120億美元,這筆收購交易將使該公司估值幾乎翻倍。



本預計若能成事,將成為Alphabet有史以來最大的一筆收購。(資料圖片)

疑因反壟斷及投資擔憂而退出交易

不過報道引述,Wiz聯合創始人Assaf Rappaport在員工備忘錄中發言,拒絕如此邀約是困難的「Saying no to such humbling offers is tough」,稱公司將專注下一個里程碑,即成功IPO,和每年取得10億美元的經常性收入。

公開資料顯示,Wiz成立於2020 年,據報Assaf Rappaport早在5月就一直在考慮 IPO。一位熟悉該公司想法的人士表示,反壟斷和投資者的擔憂是該公司決定退出交易的部分動機。