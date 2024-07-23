瑞銀:內地部門對資本市場呵護前所未有　料下半年兩類資金聲援A股

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊指，今年內地監管部門對於資本市場的「呵護」是前所未有的，包括國家證監會、國資委、央行在內的多部門均聲援A股市場，相信會產生助推作用。



此外，長線資金下半年會逐步流入A股，主要的兩大來源為ETF和保險，不過其續指，此兩種資金來源不似公募基金一蹴而就，而是逐步加倉，對A股總體的估值推動是緩慢的。其續指，三中全會是一個「長線的」、「高瞻遠矚」的定調，不會短線對A股產生立刻的效果。



A股新增資金主要來自ETF和保險

孟磊表示，A股下半年盈利有可能觸底反彈，一直以來提及的長線資金入市也有跡可循。他指出，今年公募基金表現疲弱，A股今年的新增資金主要來自ETF和保險。當中ETF成交量達到了4000至5000億元人幣的量級。

此外保險資金對於A股的配置比例在10%至14%區間徘徊，目前險資對於股票基金的投資規模持續攀升，超過3.5萬億元人幣的規模，而債券收益不敵高約3%的保費成本，因此保險不得不增加對於股票市場的配置比例。

瑞銀指，A股今年的新增資金主要來自ETF和保險。（資料圖片）

解讀三中全會投融資相匹配 稱約63%A股屬於人民而非大股東

孟磊同時解讀三中全會文件指，文件中提及需要健全投資和融資相協調的資本市場功能，即令投融資相匹配。具體而言，A股此前一直是以IPO和增發產生的融資金額，大於回購派息的股東回報金額，有市場擔憂一級市場因此抽走二級市場流動性。

三中全會今次強調投融資平衡模式逐漸以投資為主導，強調資本的「人民性」。他以各類型投資者在A股市場的比重分析，當中36%的A股是國有機構持有，相當於全體中國人民擁有，加之以社保基金等，他表示有63%左右的A股股票屬於中國人民，而非大股東，因此股票上漲可以帶來居民的財富增長，希望加大A股市場成為居民財富蓄水池的長期推動作用。

瑞銀分析指，希望加大A股市場成為居民財富蓄水池的長期推動作用。（資料圖片）

高息策略不擁擠 仍有上升空間

該行預計，下半年高息、國企、大盤、價值股將跑贏，且此類股份高度重疊。大盤股通常是指數成份股，可受惠ETF流入。而對於市場擔憂的高息股已經過分擁擠，孟磊指公募資金對於銀行、煤炭等高息股的配置仍然不高，認為高息的策略還不夠擁擠，下半年還有空間提升。