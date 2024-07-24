友邦跌3.6%　百威跌3.8%　港股跌115點｜持續更新

美國股市於周二（23日）低收，其中反映科技股走勢的納指再次失守18000點。多隻科技股包括Tesla及Google母公司Alphabet均已公布次季業績，前者業績公布後受到延遲推出Robotaxi，盤後股價下瀉近8%。匯市方面，美元兌日圓下跌，兌歐元及英鎊則上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段，油價升約0.5%，金價則變化不大。



【13:16】港股跌115點

港股維持逾百點跌幅，恒指收市報173537點，跌115點，國指跌25點，報6169點，科指跌31點，報3513點。

百威（1876）跌3.8%，龍湖（0960）跌3.6%，友邦（1299）跌3.6%。

【12:22】港股半日跌108點

消費股表現疲弱，拖累港股今早表現，大市半日跌逾百點。恒指中午收市報17361點，跌108點，國指跌31點，報6163點，科指跌30點，報3514點，成交額428億元。

消費股表現疲弱，農夫山泉（9633）跌6.9%，中午收市報30.82元，潤啤（0291）跌6.3%，周大福（1929）跌5.9%，安踏（2020）跌1.2%，海底撈（6862）跌0.8%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌4.9%，蔚來（9866）跌3.9%，理想汽車（2015）跌3.8%，比亞迪（1211）跌2.3%。

科技股方面，阿里（9988）升0.5%，美團（3690）跌2.6%，小米（1810）跌2%，騰訊（0700）跌0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%，友邦（1299）跌3.6%，港交所（0388）跌1.4%。

【10:10】港股跌幅擴至68點

港股跌幅擴大，恒指跌68點，報17400點，國指跌23點，報6170點，科指跌23點，報3521點。

農夫山泉（9633）跌5.7%﹑周大福（1929）跌5.2%，潤啤（0291）跌4.3%。

【09:25】港股低開14點

恒指最新報17454點，低開14點，國指最新報6189點，低開5點，科指最新報3539點，低開5點。

科技股今早表現，阿里（9988）低開不足0.1%﹑騰訊（0700）低開0.1%﹑美團（3690）平開﹑小米（1810）低開0.1%﹑京東（9618）低開0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.6%﹑蔚來（9866）低開3%，小鵬（9868）低開2.9%，比亞迪（1211）低開0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%，友邦（1299）低開0.9%，港交所（0388）低開0.3%。