港股失萬七點關　挫逾300點　上證低收跌穿2900點｜持續更新

投資者憂慮日圓拆倉，以及美國科技股業績失色，導致美股於周三（24日）全面下挫，其中反映科技股走勢的納指挫651點或3.6%，道指跌穿4萬點，報39853點，標普指數跌2.3%。亞太區股市，匯市及商品市場今日（25日）早上亦受到波及，其中日股又再次挫逾千點。



【15:09】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報2886點，跌15點，深成收市報8474點，跌18點，滬深300指數收市報3399點，跌18點，創業板指數收市報1644點，跌6點。

港股跌幅擴大至逾300點，恒指最新報16985點，跌325點。

【14:47】港股曾失守萬七點

港股曾失守17000點，低見16975點，最新報17012點，跌298點。

【13:35】港股跌幅擴至近300點

港股跌幅在午後擴大，最新報17012點，跌298點，國指跌123點，報6018點，科指跌3416點，跌75點。

美團（3690）跌5.4%，紫金（2899）跌5.1%，招行（3968）跌4.2%。

【12:41】港股險守17000點

港股繼續下跌，恒指半日跌逾200點，曾下試17000點邊緣。恒指中午收市報17064點，跌246點，國指跌106點，報6036點，科指跌51點，報3439點，成交額為572億元。

科技股受壓，美團（3690）挫4.8%，阿里（9988）跌0.7%，小米（1810）跌1.7%，騰訊（0700）跌2.1%，京東（9618）跌0.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.1%，蔚來（9866）跌2.8%，小鵬（9868）跌1.4%。

消費股方面，農夫山泉（9633）止跌回升，半日揚0.5%，潤啤（0291）跌2.2%，蒙牛乳業（2319）則無升跌。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.4%，友邦（1299）跌0.6%，港交所（0388）跌1.4%。

日本股市最新跌1,058點，報38068點。

【10:37】港股跌幅擴至逾200點

港股跌幅擴大，恒指最新報17072點，跌239點，國指跌102點，報6040點，科指跌55點，報3435點。

紫金（2899）跌4%，美團（3690）跌4%，金沙（1928）跌3.5%，招行（3968）跌3.4%。

【09:25】恒指低開50點

恒指低開50點，報17260點，國指跌26點，報6115點，科指跌29點，報3461點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.4%，騰訊（0700）跌0.8%，美團（3690）跌2.4%，小米（1810）跌0.8%。

金融股方面，滙豐（0005）平開，友邦（1299）高開0.4%，港交所（0388）平開。

消費股方面，昨日下瀉的農夫山泉（9633）平開，潤啤（0291）平開。

內銀減存款息，農行（1288）低開0.3%，建行（0939）平開。

【08:42】日股早段瀉逾千點

截至上午8時37分，日本股市跌1,019點，報38107點。韓國股市跌47點或1.7%，報2710點。

匯市方面，日圓兌美元持續上揚，日圓兌1美元最新報153.35。其他貨幣匯價方面，英鎊兌美元跌0.1%，報1.2894，歐元兌美元跌0.04%，報1.0836。每百日圓兌港元最新報5.101。

商品市場方面，紐約期金每盎司最新報2,445.1美元，跌0.77%，紐約期油最新報77.42，跌0.22%。