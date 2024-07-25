港股欠缺自身條件　唯有望天打卦｜許繹彬

第二十屆三中全會正式閉幕後，市場在沒有任何挽救疲弱經濟措施公布下回復平靜，更驅使中港兩地股市持續出現悶戰。而當投資者在打瞌睡之際，中國人民銀行本周一（22日）突然宣布減息，並首次一次性下調三大指標，包括調降7天期逆回購利率、常備借貸便利（SLF）政策利率，以及貸款市場報價利率（LPR），全部均下調0.1厘；加上一向在中美關係上採取強硬態度及經常借故掀起事端的在任美國總統拜登正式宣布退選。在這些極為正面的消息出台後，港股確實有所反應，帶動恒指在近三個月低位後拗腰倒升，守住有「牛熊線」之稱的17635點。



如單憑點數來看，確實值得慶賀，但可惜在那麼好的消息刺激下，成交仍是持續低企，整體連1,000億元也沒有，完全沒有增大的意欲。看來此等消息未有令外資重投港股的懷抱。話口未完，是次救市的藥力看來對股市的刺激作用短暫，只需用兩個交易日便將宣布減息當日的升幅全部蒸發，並打回原型，「牛熊線」也失守。驅使港股打回原型的元凶，是上證指數在好消息公布後，不但完全沒有受惠，反而持續下跌，跌至2900點水平，更跌至5個月低位，因此兩地股市又再次回復弱勢，前景可謂並不樂觀。

筆者認為，人行突然宣布減息，相信是中國經濟踏入第二季有下滑的跡象，導致維穩經濟壓力愈來愈大下，不得不果斷地推出救市方案。但外間則認為，今次人行作出減息後，本應直接受惠的樓市及股市不升反跌的原因，相信是中國經濟在較早前一連串救市方案下，均未能直接令疲弱經濟扭轉，可見復甦的速度比市場預期緩慢。而中港兩地股市及樓市在呈現一輪小陽春後，亦無以為繼。因此這次即使落重藥救市，投資者也不敢抱著太大期望，仍保持觀望態度，亦屬正常。相信未來挽救內地疲弱的經濟仍是刻不容緩，有投行更預計之後數月內地仍有減息空間，甚至預計存款準備金率或將降低50點子。但是否能令低迷的股市及樓市重新振作，大家只能拭目以待。

談回港股，儘管還有一個星期先會完結「七翻身」月，但現在港股仍只能在17500點以下苦苦掙扎，日日呈現「陰陰跌」的現象，「翻身」的機會好像較微，原因是成交不斷萎縮，且不同類別的藍籌股相繼創下1個月、3個月及52周新低，情況比港股在今年15000點時更為嚴重。尤其是一直以為救市措市能令內房股跌勢得以喘定或止跌回升，但原來只是出現「死貓彈」，最終仍是返魂乏術，個別內房股價在此次跌浪中跌得更比今年未有任何救市措施時更為嚴重。隨著成交持續萎縮，港交所（0388）則因為股價不斷下跌，從大型藍籌現在處於低處未算低的境況可見，港股現正處於尋底之旅，需要等待奇跡出現，才可達致「七翻身」的可能。由於港股現水平相信並沒有挽救自身的能力，而昨日亦已跌至3個月低位，五月份最好形勢的升幅亦全部消化，下周期結有可能出現夾淡倉的現象，但如成交未能配合，相信較難轉勢。現階段唯有寄望中央再度使出直接針對及激活資本市場的措施，否則港股走勢仍處於下風，17000點確實岌岌可危。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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