晨星指現時為買入高質中資科技股時機 另看好白酒股
撰文：張偉倫
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晨星宏觀經濟前景與投資組合策略首席投資官Matt Wacher指出，部份中資科技股高質素估值便宜，該行的投資組合當中亦涵蓋部份中資科技股如騰訊（0700）及阿里（9988）。
晨星亞洲股票研究總監陳麗子指出，因應地緣政治風險對中資股只會聚焦於以內地為銷售市場的公司，又表示看好白酒股如貴州茅台（上海﹕600519）及騰訊。同時認為騰訊不單止受惠於版號審批，其全線產品亦展現強勁表現。
被問到恒生科技指數表現似乎未能受惠全球人工智能（AI）趨勢，陳麗子認為科指成份股包含了不同科技公司，例如電動車，導致其整體表現受累。惟相信現時是買入高質素中資科技股的時機，料部分中資科技股與環球科技股的估值差距未來有所收窄。汽車股方面則看好吉利（0175），指其在電動車方面的優勢遭市場低估。
在新增人工智能功能下，晨星亞洲及日本科技股票研究總監伊藤和典預期，個人電腦付運量明年復甦，台積電的長期增長潛力尚未完全在股價中反映。全球未來2至3年將錄得包括AI伺服器在內的企業資本開支增長，相信台積電可受惠該長期趨勢，因此上調該股合理估值預測﹐料其股價仍有4成上升空間。
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