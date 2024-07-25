香港電訊上半年每合訂單位分派32.92分　收益增2%至167億元

香港電訊（6823）公布截至今年6月底止中期業績，每個股份合訂單位中期分派為32.92分。



公司指出上半年總收益為166.69億元，按年增加2%，未計流動通訊產品銷售的總收益為156.83億元，按年增加3%。EBITDA增加3%至61.68億元，公司指出與全面推行包括人工智能應用部署等措施，提升成本效益。應佔溢利增加2%至19.9億元。

公司亦指出期內經調整資金流增加3%至24.95億元。

公司又指出，期內融資成本開支淨額按年增加18%至10.92億元，主要由於期內本港銀行同業拆息上揚；又表示透過合理的固定與浮動利率債務比例，緩解銀行同業拆息上升影響。期內債務平均成本為4.26%，去年同期為3.77%。公司預期利率於下半年將會回落，會密切關注負債水平及固定與浮動利率債務比率。公司又表示來自與招商局資本建立策略合作關係所得的款項將進一步降低負債水平及相關利息支出， 增強財務實力及經調整資金流。

公司亦表示於2024年6月30日在全球22個國家及城市聘用超過13,400名僱員（2023年6月30日：14,700 名），其中約百分之六十四的僱員在香港工作，其餘則大部分受僱於中國內地、美國、英國及菲律賓。