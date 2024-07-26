中升及海爾智家飆逾5%　中海油升3.3%　港股升近200點｜持續更新

美國第二季經濟數據初值勝預期，曾帶動道指勁升近600點，最終僅升81點收市。反映科技股走勢的納指則未止跌，收市報17181點，跌160點。亞太區股市方面，日股今日（26日）早段反彈百點，於38000點邊緣徘徊。匯市方面，美元兌日圓止跌兼重上154水平。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期金升0.35%，現貨金則回落0.34%，油價則無升跌。



【10:02】港股升近200點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報17196點，升191點，國指升72點，報6088點，科指升46點，報3467點。

中升（0881）升5.2%，海爾智家（6690）升5.1%，京東（9618）升4.3%，宏橋（1378）升3.3%，中海油（0883）升3.3%。

【09:40】港股升幅擴大至逾百點

港股升幅擴大，恒指最新報17129點，升124點，國指升43點，報6059點，科指升30點，報3451點。

京東（9618）升3.1%，李寧（2331）升2.3%，海爾智家（6690）升1.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升1.6%，吉利（0175）升1.5%。

【09:25】恒指高開74點

恒指高開74點，報17079點，國指最新報6050點，高開33點，科指最新報3443點，高開22點。

科技股方面，阿里（9988）高開0.4%，騰訊（0700）高開0.5%，美團（3690）高開1.3%，小米（1810）高開0.7%。

汽車股方面，蔚來（9866）平開，理想汽車（2015）高開1.6%，小鵬（9868）高開1.6%，比亞迪（1211）低開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%﹑友邦（1299）低開0.5%，港交所（0388）低開不足0.1%。

消費股方面，農夫山泉（9633）高開1%﹑潤啤（0291）低開0.2%﹑海底撈（6862）平開。

內房股方面，龍湖（0960）平開，潤地（1109）高開.0.6%﹑中海外（0688）高開0.2%。